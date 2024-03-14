Создатели комиксов про Майора Грома приедут в Вологду на фестиваль

30 марта в областном центре впервые пройдет университетский фестиваль «Студкомикс». Организатором выступил студенческий комикс-клуб ВоГУ при поддержке Росмолодежь.Гранты. Цель мероприятия – рассказать о комикс-культуре молодежи и познакомить читателей с отечественными авторами и новинками индустрии.

Среди спикеров фестиваля будут авторы и художники российского издательства комиксов BUBBLE:

– Ксения Шпалецкая, редактор и сценарист издательства BUBBLE (комикс «Школа», книга «Девять жизней Агаты. Жизнь первая. Купель Дракона»);

– Ксения Михайлова, художник и колорист (серия «4итеры»);

– Анастасия Ким, художник и сценарист (серии «Чумной Доктор», «Бесобой», «Игорь Угорь»);

– Тая Макаревич, художник и колорист (серии «Метеора», «МИР», «Чумной Доктор»);

– Валентин Поткин, художник (серии «Красная Фурия 1966», «Вера Вульф», «Смешарики»).

В рамках фестиваля спикеры проведут лекции и мастер-классы по созданию комиксов, а также пообщаются с гостями на «Аллее авторов». На мероприятии можно будет приобрести мерч, комиксы и заказать скетч у профессиональных художников.

«Мы впервые организовываем фестиваль с приглашенными спикерами. До этого наш комикс-клуб провел две онлайн-лекции со сценаристами BUBBLE на базе областной библиотеки. Издательство довольно открыто по части коммуникации с аудиторией и по возможности старается активно участвовать в подобных мероприятиях. Среди молодежи комиксы пользуются большой популярностью, и за последние несколько лет их аудитория в России сильно выросла», – отметила студентка ВоГУ, организатор фестиваля Анастасия Чуранова.

Фестиваль «Студкомикс» пройдет по адресу: у. Ленина, д. 15. Начало в 14:00.

Вход бесплатный, но обязательна предварительная регистрация по ссылке.

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