В фондах Кирилло-Белозерского музея появилась необычная икона

В фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника передали речную перламутровую ракушку XIX века с образом преподобного Нила Сорского. Необычную икону обнаружили при разборе старого дома в местечке Пустынь Кирилловского района рядом со скитом святого.

Преподобный Нил Сорский был пострижен в Кирилло-Белозерском монастыре в середине 1450-х годов. Он стал основателем скитского жительства на Руси после того, как долгое время пробыл на Афоне. После возвращения на родину на реке Соре, недалеко от Кириллова монастыря, Нил основал скит (впоследствии Нило-Сорская пустынь). Святой скончался в 1508 году, мощи его были погребены в основанной им обители. В 2008 году, в канун 500-летия преставления Нила Сорского, в Ферапонтове был освящен храм в честь него. Именно в ферапонтовском филиале – Музее фресок Дионисия будет храниться икона.

«Переданная в музей иконка на речной ракушке датируется концом XIX века и состоит из двух частей, составляющих лицевую и оборотную стороны. Очевидно, ранее они были соединены металлическим ободком. Возможно, он имел небольшую петельку для подвешивания. Исходя из этого, предмет являлся медальоном, имеющим изображение Нила Сорского на лицевой стороне и именующую надпись – на оборотной», – рассказала директор Музея фресок Дионисия Ирина Паршукова.

В музее считают, что такие медальоны изготавливались в самом Нило-Сорском монастыре или его окрестностях.