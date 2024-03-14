У Вологды появился обновленный резервный водовод

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о завершении строительных работ на кубенском водоводе. По его словам, сегодня подрядчик врезал новые участки в существующий тракт и пневматические испытания прошли хорошо. Мэр Вологды добавил, что осталось только провести рекультивацию земель.

«С 2018 года мы заменили 5 км трубопровода по федеральной и областной программам, и благодаря этому у Вологды есть действующий резервный водовод. Особенно актуален он в паводковый период и в случае засушливого лета. Общая стоимость работ по всем четырем этапам – 437 млн рублей», - написал Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

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