В Великоустюгском районе хозяйка спасла скот из пожара

Возгорание произошло вчера, 13 марта, около 10 часов вечера в поселке Кузино на улице Ломоносова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

86-летняя хозяйка частного дома принимала у себя в гостях соседку, когда обе услышали треск на мансардном этаже и почувствовали запах горящей проводки. Женщина сразу сообщила о случившемся в пожарную службу, вывела скот и вместе с соседкой покинула горящее здание.

Огонь удалось ликвидировать на площади 36 квадратных метров. В тушении участвовали 2 автоцистерны и 6 пожарных.

Причиной пожара специалисты считают аварийный режим работы электросети.