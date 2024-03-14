Вологодская молодежь обсудила культурный код страны

Порядка 300 молодых вологжан из 28 муниципалитетов приняли участие в дискуссии «Россия: культурный код страны» во время заседания дискуссионного клуба при молодежном парламенте.

Гостями клуба стали заместитель председателя Совета Федерации, сенатор Юрий Воробьев, сенатор Совета Федерации Александр Вайнберг, председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко, депутат Законодательного собрания Антонина Федорова, председатель президиума вологодского отделения «Офицеры России» Геннадий Малышев, ректор Вологодского государственного университета Вячеслав Приятелев, а также студенты и кадеты.

Юрий Воробьев подчеркнул, что сейчас страна живет в сложное время, когда приходится воевать не только с националистами Украины, но и всем западным миром, который снабжает нашего противника необходимым вооружением: «А нам надо быть всем вместе, единым народом. Это достигается не только словами, но и тем культурным кодом, что есть у нас. Культура нашего народа —это те традиции, устои, что остались нам от наших предков. И мы, старшие, тоже хотим передать молодежи все лучшее».

Александр Вайнберг отметил, что сейчас закладывается новый вектор культуры, в который должны быть включены и новые территории России.

«Мы с друзьями собираем бронетехнику, машины, гуманитарную помощь и везем в Мариуполь, в Волноваху и другие территории. Я ездил туда вместе с нашими коллегами, Александром Александровичем Карелиным Андреем Анатольевичем Турчаком. Я вот туда приезжаю и как будто чистым воздухом дышу. Такие там люди, такие там ребята. Они простые, они надежные, они делают свою работу, и они настоящие герои. Иногда мне как гражданину больно видеть, что некоторые не осознают, в какой ситуации, находится наша страна. Против нас воюет весь западный мир. Я считаю, что сейчас для страны главное - это СВО, - отметил Александр Вайнберг. - Я считаю, что культура должна быть основана на любви к Родине. Культурный человек — это когда ты уважаешь и любишь свою семью, можешь ее защитить и также относишься к своей Родине. Россия поистине культурная страна. И сколько они бы не пытались отменить нашу культуру, не слушать нашего Чайковского, нашего Рахманинова, не читать Достоевского – это все не получится».

Молодые люди задавали спикерам разные вопросы: стоит ли отменить санкции против уехавших из страны артистов, как понять, какие государства сейчас являются для России соратниками, выгодно ли развивать отношения с Китаем, должен ли патриотизм стать модным.

Как отметил Александр Вайнберг, патриотизм не должен быть модным веянием, он должен быть неотъемлемой частью человека, как любовь к своей семье.