Конкурс на самый большой блин объявлен в Череповце

В Череповце по случаю празднования Масленицы объявлен конкурс на самый большой блин. Конкурс пройдет в воскресенье, 17 марта, в парке 200-летия Череповца. Как поясняют организаторы мероприятия, форма и рецепт блина значения не имеют, при подведении итогов будет учитываться только размер. К примеру, в прошлом году на аналогичном конкурсе победил блин диаметром в 113 сантиметров.

В этом году победителю конкурса организаторы обещают подарить велосипед «Форвард».