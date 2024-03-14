Конкурс на самый большой блин объявлен в Череповце

[ Общество ]

В Череповце по случаю празднования Масленицы объявлен конкурс на самый большой блин. Конкурс пройдет в воскресенье, 17 марта, в парке 200-летия Череповца. Как поясняют организаторы мероприятия, форма и рецепт блина значения не имеют, при подведении итогов будет учитываться только размер. К примеру, в прошлом году на аналогичном конкурсе победил блин диаметром в 113 сантиметров.

В этом году победителю конкурса организаторы обещают подарить велосипед «Форвард».

«Кроме конкурса блинов, будет перетягивание каната для взрослых и детей, бои мешками на козлах. Предложим череповчанам посоревноваться в распиле бревен на «блины», проверить силу в конкурсе гиревиков. Будут конкурсы свистунов и частушечников. Победители и участники всех конкурсов получат призы от спонсоров», — рассказала официальному портале города организатор праздника Елена Весна.

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масленица блины
 

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