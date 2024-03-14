Начальник почтамта Вохтоги подозревается в хищении почти полумиллиона рублей

[ Происшествия ]

В поселке Вохтога Грязовецкого округа экс-начальник местного отделения почтамта подозревается в хищении 452 тысяч рублей. Женщина руководила подразделением Почты России с сентября 2023 года по февраль 2024 года.

«Используя свое служебное положение, похитила денежные средства почтамта, полученные от реализации товаров, а также присвоила материальные ценности на общую сумму, превысившую 452 тыс. руб. Недостача была выявлена в ходе ведомственной ревизии», - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи собирают доказательную базу, а также предпринимают меры для возмещения ущерба.

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