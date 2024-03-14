Молодежка череповецкого «Алмаза» сравняла счет в противостоянии с МХК «Динамо»

[ Спорт ]

Череповецкий «Алмаз» сравнял счет в противостоянии с МХК «Динамо» в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

Накануне в Череповце прошёл четвёртый матч этой серии 1/8 финала. Череповчане, которые играли без права на ошибку, уступали по ходу встречи 0:2, но смогли перевернуть ход игры, дважды во втором периоде реализовав численное большинство. Шайбы забросили Александр Шаров и Тимур Муханов.

Третий период прошел без голов, а к исходу седьмой минуты овертайма Тимур Муханов оформил дубль, убежав один на один с вратарем «бело-голубых», принеся победу «Алмазу» - 3:2.

«Тяжелый матч, очень тяжелый. У меня такое в первый раз: так долго играю в хоккей. Эмоции… Здесь, наверное, ничего не надо говорить, не передать их словами. Поздравляю всех парней с победой, но еще дело не закончено», - сказал после игры главный герой матча, нападающий «Алмаза» Тимур Муханов.

Счёт таким образом в серии до трех побед стал 2:2. Пятый, решающий матч между соперниками пройдёт в Москве завтра.

Теги:
хоккей «Алмаз»
 

Последние новости

Конкурс на самый большой блин объявлен в Череповце
Начальник почтамта Вохтоги подозревается в хищении почти полумиллиона рублей
Молодежка череповецкого «Алмаза» сравняла счет в противостоянии с МХК «Динамо»
В Законодательном собрании Вологодской области готовы поддерживать молодежь в политических начинаниях
Мониторинг состояния ливневки в Вологде проводится в ежедневном режиме
Исход встречи «Чевакаты» со «Спартаком» решили последние 10 секунд матча
12-летний школьник был похоронен сегодня в Вохтоге
Сборная Вологодской области взяла золото открытого Кубка Тульской области по голболу
Вологодскую популяцию зубров пополнят 10 животных из Орловской области
Атака беспилотника на завод ЛУКОЙЛ в Нижегородской области может вызвать рост цен на бензин