Молодежка череповецкого «Алмаза» сравняла счет в противостоянии с МХК «Динамо»

Череповецкий «Алмаз» сравнял счет в противостоянии с МХК «Динамо» в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

Накануне в Череповце прошёл четвёртый матч этой серии 1/8 финала. Череповчане, которые играли без права на ошибку, уступали по ходу встречи 0:2, но смогли перевернуть ход игры, дважды во втором периоде реализовав численное большинство. Шайбы забросили Александр Шаров и Тимур Муханов.

Третий период прошел без голов, а к исходу седьмой минуты овертайма Тимур Муханов оформил дубль, убежав один на один с вратарем «бело-голубых», принеся победу «Алмазу» - 3:2.

«Тяжелый матч, очень тяжелый. У меня такое в первый раз: так долго играю в хоккей. Эмоции… Здесь, наверное, ничего не надо говорить, не передать их словами. Поздравляю всех парней с победой, но еще дело не закончено», - сказал после игры главный герой матча, нападающий «Алмаза» Тимур Муханов.

Счёт таким образом в серии до трех побед стал 2:2. Пятый, решающий матч между соперниками пройдёт в Москве завтра.