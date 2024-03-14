В Законодательном собрании Вологодской области готовы поддерживать молодежь в политических начинаниях

В Законодательном собрании Вологодской области прошло очередное заседание молодежного парламента. В работе приняли участие более 50 молодых парламентариев, в том числе из округов и районов региона. За два часа участники рассмотрели порядка 15 вопросов.

В своем обращении к молодым парламентариям председатель ЗСО Андрей Луценко отметил, что ребята могут принимать активное участие в работе комитетов, рабочих групп, сессий и других мероприятиях Заксобрания.

«Вы можете выступать с инициативами на сессиях, принимать участие в работе комитетов. Можно посмотреть, например, как идет работа над бюджетом, разработка законопроектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других. Также молодежь может представлять наш регион в Совете Федерации и Государственной Думе. Мы готовы всестороннее помогать вам, поддерживать все ваши идеи и начинания», - прокомментировал Андрей Луценко.

Также председатель подчеркнул важность каждого молодого человека проголосовать на ближайших выборах президента России: «Наша задача – обеспечить целостность и независимость нашей страны. Очень важно, чтобы каждый из вас пришел на выборы и проголосовал за своего кандидата, исполнил свой гражданский долг. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть наше будущее».

Любовь Царева, представитель Молодежного парламента Вологодской области в Государственной Думе рассказала о стратегии молодежной политики в России в ближайшие годы, а о деятельности палаты молодых законодателей при Совете Федерации рассказал ее представитель Александр Аксенов.

Молодые парламентарии Вологодской области рассмотрели инициативы молодежного парламента при Государственной Думе. Одна из них касается увеличения ежемесячной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Сейчас компенсация составляет порядка 32 тысяч рублей, однако на содержание одной такой собаки, по данным парламентариев, тратится почти в четыре раза больше средств.

«Еще одна инициатива касается ограничения нахождения детей в точках продажи никотиносодержащей продукции. Сейчас дети могут получить информацию о вредных изделиях в этих местах, несмотря на законодательный запрет на продажу несовершеннолетним такой продукции. Молодые парламентарии предлагают ввести административную ответственность за нахождение детей в точках продажи и определить конкретные места, где ребенку может быть нанесен вред», - рассказала Анастасия Журавлева, заместитель председателя Молодежного парламента области.

По всем инициативам молодежный парламент создаст рабочие группы.

Также на заседании молодежного парламента были награждены организаторы форума «Первой областной лиги работающей молодежи».