Мониторинг состояния ливневки в Вологде проводится в ежедневном режиме

[ Общество ]

Коммунальщики Вологды в ежедневном режиме мониторят состояние дорожной сети и ливневой канализации. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, в городе прочищено и отогрето уже порядка 300 дождеприемных колодцев.

«Общая протяженность сетей ливневой канализации в Вологде составляет около 300 км. Ежедневно выполняются работы по мониторингу состояния улично-дорожной сети и ливневки. Этим занимаются бригады МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» совместно с подрядными организациями ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис», выполняющими работы по содержанию улично-дорожной сети. Всего задействовано 147 человек», - рассказал начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов. 

Адресный список «проблемных мест», где затруднен водоотвод, также постоянно обновляется. По словам Леонида Степанова, специалисты проводят работы, чтобы исключить подтопления.   

Теги:
подтопление ливневка
 

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