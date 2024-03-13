Сборная Вологодской области взяла золото открытого Кубка Тульской области по голболу

Сборная Вологодской области стала победителем открытого Кубка Тульской области по голболу.

Соревнования проходят с 10 по 14 марта. Всего в турнире участвуют 11 команд - 7 мужских и 4 женских.

Вологодские голболистки на групповом этапе одержали две победы 10:2 над командой из Тулы и 14:4 выиграли у Москвы. В напряженном матче уступили только сборной Калуги – 6:8.

В финале подопечные Елены Удодовой вновь встречалась с калужанками. Как и на предварительном этапе, матч завершился с разницей в два мяча, только на этот раз в пользу вологодских голболисток - 6:4. Сборная области увозит из Тулы золотые медали.

Отметим, что в команду-победительницу вошли Герасимова Арина, Гревцева Марина, Каева Ксения и Кемешева Елизавета.