Вологодскую популяцию зубров пополнят 10 животных из Орловской области

В стаде вологодских зубров в скором времени будет пополнение. Популяцию дополнят еще 10 зверей, которых привезут из национального парка «Орловское полесье» Орловской области. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по сохранению зубров в России при Минприроды РФ.

«Популяция вологодских зубров в скором времени пополнится еще 10 особями - это животные из Национального парка «Орловское полесье» Орловской области. Завозить новые особи очень важно для генетического разнообразия и жизнестойкости популяции», - пояснил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Наш регион считается самым северным ареалом зубров в мире. Первые животные появились в Вологодской области еще в 1991 году. Первоначально местом их обитания определили Дарвинский заповедник в Череповецком районе, однако животные перекочевали в Усть-Кубинский район, где в настоящее время обитает все стадо численностью в 142 особи.