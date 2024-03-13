Атака беспилотника на завод ЛУКОЙЛ в Нижегородской области может вызвать рост цен на бензин

Аналитики рассуждают о возможных последствиях вчерашней атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ в Нижегородской области. По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, самый пессимистичный сценарий развития событий – подорожание топлива на 15-20%.

«Предсказать точные последствия случившегося сложно, однако можно предположить определенные сценарии исходя из прежнего опыта. По предварительным данным, возгорание произошло на одной из установок АВТ. С учетом того, что в январе вышла из строя установка каталитического крекинга и, скорее всего, у предприятия имеются неиспользуемые установки АВТ, можно предположить, что завод продолжит работу в прежнем режиме», - рассуждает Кауфман.

Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов также негативный сценарий – полную остановку нефтеперерабатывающего завода.

В этом случае внутренний рынок может потерять около 5% предложения бензина. Хотя дефицит топлива на внутреннем рынке вряд ли возникнет благодаря запрету на экспорт в весенние и летние месяцы, однако если завод не возобновит работу к лету, это может привести к росту оптовых цен на бензин на внутреннем рынке.

Подорожание может достичь 15–20%, - рассуждает эксперт.

Ситуация при этом может усугубиться, если атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы продолжатся. Известно, что, к примеру, сегодня аналогичной атаке подвергся нефтезавод в Рязанской области. Также была предпринята попытка атаки БПЛА на завод «Сургутнефтегаза» КИНЕФ в Ленинградской области. Правда, этот беспилотник был сбит на подлете к заводу.