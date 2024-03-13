Основные масленичные гуляния пройдут в центре Вологды 17 марта

Вологжан приглашают принять участие в «Масленичных гуляниях», которые пройдут 17 марта на Кремлевской площади города с 10.00 до 16.00. Организатором мероприятия выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды».

«Участниками ярмарки станут как крупные торговые предприятия, так и индивидуальные предприниматели, фермеры и ремесленники. Изначально планировалось 60 торговых точек, но заявок на данный момент подано более 80. Кроме вологжан, принимать участие в данном мероприятии будут гости из других городов и областей. На ярмарке можно приобрести блины, выпечку, шашлык, напитки, вафли, сахарную вату и попкорн, кондитерские изделия, фруктовые чипсы и пастилу, сыры, молочную продукцию, рыбу, мед и продукты пчеловодства, чай из чаги. Также будут представлены непродовольственные товары: посуда, хрусталь, свечи, мыло ручной работы, сувенирная продукция из дерева, льна и глины, текстильная продукция, валяные и вязаные игрушки, украшения, косметика, сумочки, шкатулки, тапочки, садовый инструмент», – рассказала руководитель МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

Кроме того, с 15 по 17 марта масленичные гуляния пройдут в разных районах Вологды.

- сквер у ДК Льнокомбината (15, 16, 17 марта, 12.00);

- ул. Конева, 6 (16 марта, 11.00);

- Прилуки, ул. Строителей, 10 (16 марта, 12.00);

- Лоста, ул. Пионерская, 20 (17 марта, 10.00);

- площадь Федулова (17 марта, 12.00);

- Фрязиновский парк (17 марта, 12.00);

- Рождественский парк (17 марта, 12.00);

- Осановская роща (17 марта, 12.00);

- бульвар Пирогова (17 марта, 12.00);

- Затоновский берег (17 марта, 12.00);

- парк Ветеранов (17 марта, 12.00);

- Кремлевский сад (17 марта, 12.00);

- ул. Псковская, 8А (17 марта, 12.00).