На Вологодчине посчитали воробьев

[ Общество ]

Всероссийская перепись воробьев проходит каждый год. В этом году она проводилась с 4 по 10 марта. В Вологодской области привлекли 450 волонтеров, которые считали и фотографировали увиденных птиц, а данные отправляли организаторам акции. В этом году в регионе насчитали 4297 воробьев: почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщает портал cherinfo.

Информация поступила из Череповца и Череповецкого района, в том числе от школьников и воспитанников детских садов, а также из Шекснинского, Нюксенского, Сокольского, Устюженского, Белозерского, Великоустюгского, Грязовецкого, Харовского и Вожегодского районов.

Всего в России насчитали 124 тысячи воробьев. Однако популяция птиц в мире быстро сокращается, в основном, из-за деятельности человека.

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