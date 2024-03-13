На Вологодчине посчитали воробьев

Всероссийская перепись воробьев проходит каждый год. В этом году она проводилась с 4 по 10 марта. В Вологодской области привлекли 450 волонтеров, которые считали и фотографировали увиденных птиц, а данные отправляли организаторам акции. В этом году в регионе насчитали 4297 воробьев: почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщает портал cherinfo.

Информация поступила из Череповца и Череповецкого района, в том числе от школьников и воспитанников детских садов, а также из Шекснинского, Нюксенского, Сокольского, Устюженского, Белозерского, Великоустюгского, Грязовецкого, Харовского и Вожегодского районов.

Всего в России насчитали 124 тысячи воробьев. Однако популяция птиц в мире быстро сокращается, в основном, из-за деятельности человека.