Кредитная история: будет ли уменьшение ставок по микрозаймам?

Не осталось в современном мире человека, который бы не сталкивался с кредитом. И зачастую он оказывается в «долговой яме», начинается непрерывная выплата долгов. К этому еще добавляются угрозы от «черных» коллекторов.

«Деньги ваши – будут наши»

Беда пришла в семью Скворцовых в пандемию. Глава семьи Николай потерял работу. Жена дома в декрете с дочкой. Девочек надо кормить, одевать. Вот тогда Николай от безысходности и отправился в микрокредитную контору: другого выхода не видел.

По данным Центробанка за первую половину 2023 года, граждане страны набрали кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. Статистика говорит, что это на 20% больше, чем годом раньше. Объем микрозаймов, которые можно оформить прямо в торговой точке, вырос на 46%. Уже в июле таких «быстрых денег» люди взяли еще на 10% больше, чем в июне. Эта кабала человека засасывает, и выйти из такой ситуации становится невозможным вовсе.

«Микрофинансовые организации пользуются сложным положением граждан, в том числе даже тех, кто уже закредитован. Люди вынуждены оказываться в кабальных условиях. Необходимо немедленное государственное регулирование данной сферы с целью пресечения откровенной наживы на бедах граждан, — так отозвался о проблеме закредитованности населения глава фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий.

Согласно действующему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций сейчас достигает 0,8% в день и 292% годовых. Предлагается сократить эти значения почти втрое: установить 0,3% в день и 109,5% годовых. Вместе с тем, предлагается скорректировать сумму, после неуплаты которой к заемщику больше не могут применяться неустойки и штрафы. Такие меры могут реально спасти тысячи людей от долговой ямы.

«Куй железо, не отходя от кассы!»

Уже месяц Ирина Скворцова провожает дочку в школу. Семья давно перестала спокойно открывать дверь и не отвечает на незнакомые номера телефонов. Жена Николая ходит с заплаканными глазами, дочке ночью снятся кошмары. Причина - в угрозах «черных» коллекторов, которым контакты семьи Скворцовых продала микрофинансовая контора за долг Николая. К стрессу от невозможности платить в срок и вовремя, к чему порядочный гражданин привык с детства, добавились страх и паника. Это если не принимать угрозы коллекторов всерьез…

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не справляются с кредитными обязательствами, при этом 25% имеют два и более просроченных кредита. Ключевое слово здесь «профессиональные» коллекторские агентства. А еще есть тьма «черных» контор. Которые не брезгуют никакими методами, вплоть до угрозы убийства и причинения вреда здоровью.

То, что положение дел в России с коллекторами нужно менять, Владимир Жириновский говорил еще в 2016 году! Девять лет назад партия уже потребовала принять новый законопроект, который бы жестко регламентировал действия этой службы и вновь призывает добиться адекватного решения по коллекторскому беспределу.

«Мы считаем, что все-таки необходимо полностью запретить коллекторскую деятельность на территории Российской Федерации. Так как коллекторская деятельность вообще напрямую связана с микрофинансовыми организациями, а партия выступает за полный их запрет, соответственно, если мы два таких закона примем, то фактически решим проблему раз и навсегда, - отмечает депутат Государственной Думы Сергей Леонов.

В качестве эпилога

Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам и побывал в общественной приемной партии. Разумеется, семью Скворцовых не бросили в беде.

Теперь с надеждой и верой в будущее смотрят многие семьи, оказавшиеся в схожей со Скворцовыми ситуации.