Двоих вологжан будут судить за организацию азартных игр

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины и 58-летней женщины из Вологды. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По версии следствия, в 2018 году вологжанин нашел помещение на улице Северной и заключил договор аренды с собственником, который не знал о его преступных намерениях. Злоумышленник установил в помещении игровое оборудование и предложил своей знакомой поработать администратором. У женщины ранее уже был опыт работы в подобных заведениях.

До января 2023 года игорное заведение постоянно работало под видом общепита и приносило доход. Мужчина фактически являлся руководителем. Он собирал и распределял выручку, контролировал расходы. Его соучастница помогала в организации работы заведения, выдавала игрокам выигрыш и решала текущие задачи.

Незаконный бизнес за 5 лет принес доход в размере 7,5 миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий из помещения было изъято 9 единиц компьютерной техники для организации азартных игр.

Прокуратура утвердила обвинительно заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.