«Вечер одного стихотворения» пройдет в Вологде в День поэзии

21 марта в Музее-квартире Василия Белова состоится «Вечер одного стихотворения», приуроченный к Всемирному Дню поэзии. Начало мероприятия в 18:00.

«Вечер одного стихотворения» в Вологде пройдет уже в 11-й раз. Традиционно участники мероприятия рассказывают о себе, о своем творчестве и читают одно стихотворение собственного сочинения наизусть или с листа. Основная цель встречи – дать площадку начинающим поэтам и чтецам для презентации своего творчества, поэтому выступления не оцениваются и не обсуждаются.

Также участники могут заменить свое произведение на любимое стихотворение другого поэта, например, вологодских авторов – Виктора Коротаева, Николая Рубцова, Александра Романова, Сергея Чухина, Ольги Фокиной и др.

Организаторами встречи стали член Союза писателей России, кандидат филологических наук Инга Чурбанова и преподаватель Вологодского государственного университета, кандидат филологических наук Елена Титова.

Заявки на участие в «Вечере одного стихотворения» принимаются до 18 марта по телефону 8 (921) 126-14-23. Вход по записи.

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