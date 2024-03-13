На что вологжане любят тратить бонусные баллы Ростелекома

«Ростелеком» подвел итоги действия программы лояльности «Бонус» в Вологодской области.

Чаще всего пользователи тратят бонусные баллы на скидку 25% на оплату услуги «Домашний интернет» — этой возможностью пользуются около 70% абонентов Вологодской области. Второе место делят между собой подписки «Wink 5в1», Amediateka и «Трансформер». Следующие по популярности — покупки фильмов в видеосервисе Wink, скидки на маркетплейсах, развлекательных и образовательных ресурсах компаний-партнеров, подписки на книги и музыку.

«Бонусная программа «Ростелекома» предоставляет абонентам широкие возможности. Пользователи могут самостоятельно выбирать, на что обменять накопленные баллы, в соответствии со своими предпочтениями. Присоединиться к программе можно через личный кабинет абонента на веб-сайте компании или в мобильном приложении “Мой Ростелеком”. На персональной странице пользователи могут удобно управлять своими счетами, подключать услуги, пополнять счет и следить за начислениями. С выгодами программы знакомятся все больше вологжан: за два года количество участников выросло на 20%», - рассказала директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

Баллы начисляются при регистрации в программе, в день рождения абонента, за оплату услуг оператора, участие в опросах и подключение автоплатежа. Дополнительное онлайн-вознаграждение можно получить, если привязать личный кабинет к профилю в социальной сети «ВКонтакте», а также при покупке услуг или сервисов у партнеров. Пользователи могут в любое время изменить тарифный план, оформить заявку на подключение новых услуг или временно приостановить их действие, например, на время командировки или отпуска. При необходимости, можно дистанционно контролировать личный кабинет пожилых родственников, даже если они проживают в другом регионе.

Реклама. ПАО Ростелеком. ОГРН 1027700198767, LjN8KLksa