В Соколе задержаны двое подростков за рисование свастики на домах

[ Происшествия ]

В Соколе местная полиция задержала двух подростков, рисовавших нацистскую символику на дверях квартир и стенах домов. Ранее местные жители жаловались, что такие «художества» появляются в центральной части города.

«Сотрудник уголовного розыска МО МВД России «Сокольский» на подъезде одного из домов г. Сокол выявил нанесенную свастику. Данный факт был зарегистрирован в дежурной части. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в межмуниципальный отдел полиции двух несовершеннолетних 2007 г.р., которые признались в содеянном», - рассказали в региональном УМВД.

В отношении подростков составлены протоколы по статье за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Протоколы будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних. Также подростки поставлены на учет в ПНД.

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