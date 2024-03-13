Кирилло-Белозерский музей приглашает отметить Масленицу

В субботу, 16 марта, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике отметят Масленицу. В этом году Масленичная неделя проходит с 11 по 17 марта.

«Праздник появился на Руси задолго до принятия христианства. Своими корнями он уходит в язычество и связан с днем весеннего равноденствия. На Масленицу люди устраивали проводы зимы и встречали весну. В древние времена застолья и гулянья считались главными атрибутами праздника. За семь дней Масленицы люди хотели успеть не только наесться впрок перед Великим постом, но и вдоволь повеселиться. Поэтому они строили снежные крепости, горки и катки, ходили в гости друг к другу, катались на санях, а также гуляли и пели песни. Все эти традиции до сих пор соблюдаются по всей России», - рассказал генеральный директор музея Михаил Шаромазов.

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике народный праздник отмечают каждый год. В этот раз в музее запланирована концертно-игровая интерактивная программа, которая пройдет во дворике у Белозерской башни. Народные гуляния будут сопровождаться выступлением артистов Государственного ансамбля песни и танца «Русский Север».

Гостей ждет «Обжорный ряд» с горячими блинами и чаем из самовара; интерактивные площадки с забавами, такими как «бой подушками», «зимняя рыбалка», «перетягивание каната», «потешные гонки», где участники смогут заработать масленичные рубли и обменять их на леденцы; тематические фотозоны «У самовара» и «Без блина – не Масленица». Также для посетителей любого возраста пройдут мастер-классы по изготовлению домашней куклы «Масленицы» и символов праздника.

Действует Пушкинская карта.

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