Череповецкий «Алмаз» одержал важную для себя победу над МХК «Динамо»

[ Спорт ]

Череповецкий «Алмаз» одержал важную для себя победу над МХК «Динамо» в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

После двух поражений в Москве - 2:3 и 3:4, для продолжения участия в кубке Харламова череповчанам нужна была только победа. Накануне «Алмаз» открыл счёт уже на третьей минуте матча после гола Александра Шилова. Во втором периоде у череповчан забили Илья Квочко и Тимур Муханов. Между этими голами была ещё шайба динамовца Сергея Савина. 3:1 после сорока минут игры.

В третьем периоде гости вновь сократили отставание до минимума. Гол Виталия Пестерева в пустые ворота броском из своей зоны установил окончательный счёт матче 4:2 в пользу «Алмаза».

Благодаря этой победе, череповчане сократили своё отставание от МХК «Динамо» в серии до трех побед, делая его 1:2 и продлили сезон как минимум ещё на один матч.

Четвертая игра 1/8 финала кубка Харламова пройдёт уже сегодня. Для продолжения борьбы «Алмазу» по-прежнему нужна только победа.

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