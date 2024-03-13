В Вологде выбирают подрядчика для строительства футбольного манежа  

Власти Вологды объявили аукцион по выбору подрядчика для строительство крытого футбольного манежа с искусственным полем. Манеж будет построен в районе пересечения улицы Ильюшина и Окружного шоссе.

«Вологде дополнительно выделено 405 млн рублей из областного бюджета на строительство крытого футбольного манежа с искусственным покрытием. Это очень амбициозный проект, ранее таких манежей в Вологде не возводили. Процедуры по определению подрядчика запущены. Приступить к работам планируется с 1 мая 2024 года, завершить их – летом 2025 года», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, строительство манежа позволит проводить тренировки по футболу круглый год, что создаст условия для подготовки спортсменов.

В крытом манеже будет спортивный зал с площадкой 70 на 32 м из искусственного покрытия. На ней можно будет проводить тренировки по футболу в формате «6 на 6», «7 на 7» и «8 на 8».

Также в здании будут располагаться раздевалки и тренерские комнаты. Родители смогут наблюдать за тренировками своих детей на экране.