Вологжанин продал квартиру в Грязовецком округе вместе со своей бабушкой

Житель Вологды продал квартиру, которая находится в деревне Ростилово Грязовецкого округа, вместе со своей 92-летней бабушкой.

История с квартирой тянется с 2016 года, когда скончалась дочь бабушки, на которую была оформлена квартира. Сама пожилая женщина не стала обращаться к нотариусу, посчитав, что и так является наследницей. Однако сын умершей женщины быстро оформил все наследство на себя, а свою бабушку в документы не вписал. После получения документов на наследство, он также оформил на себя права собственности.

«Пожилая женщина с 1996 года зарегистрирована и постоянно проживала в квартире в деревне Ростилово. Имуществом пользовалась по назначению, осуществляла его содержание и ремонт, оплачивала коммунальные услуги, обрабатывала земельный участок. Квартира являлась ее единственным жильем», - рассказали в пресс-службе судов области.

Однако в 2023 году внук продал квартиру в Ростилове вместе с бабушкой. Примечательно, что покупателями жилья были соседи старушки, которые знали о существовании жильца.

В результате свое право на квартиру 92-летней женщине пришлось отстаивать в суде.

Фемида в итоге признала недействительным свидетельство о праве на наследство. За пожилой женщиной признали право на ½ квартиры в Ростилове. С ее внука взыскали компенсацию за несоразмерность выделяемого в собственность наследственного имущества в размере 603 150 рублей. Также был признан незаконным договор купли продажи квартиры и он должен выплатить покупателям 1,2 млн рублей.