В Череповце после двухмесячной проверки открыли новый детский сад

[ Общество ]

В Череповце сегодня после двухмесячной проверки открыли новый детский сад на улице Сазонова. Как признался мэр города Вадим Германов, контролирующие органы проверяли новое здание как никогда долго.

«Здесь будет уместно добавить «наконец-то» открылся, потому что ещё никогда проверки нового здания не длились так долго, не были такими доскональными и всеобъемлющими. Более 2-х месяцев понадобилось контролирующим структурам, чтобы убедиться, что здание построено, а детям здесь будет хорошо и безопасно», - уточнил мэр города.

Сегодня в детский сад пришли дети из двух групп. Всего же новое дошкольное учреждение рассчитано на 204 ребенка, которые будут разделены на 11 групп. Германов также добавил, что детский сад на Сазонова стал самым современным детским садом в Череповце.

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