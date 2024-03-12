Первенства СЗФО по волейболу прошли в минувшие выходные в Вологде и Череповце

[ Спорт ]

В Вологде и Череповце в минувшие выходные прошли первенства Северо-Запада по волейболу.

В областной столице соревнования прошли среди юношей до 17 лет, в которых приняли участие команды из Ленинградской, Новгородской, Ярославской, Калининградской, Тверской и Архангельской областей, а также республики Карелия.
Сборная Вологодской области выиграла групповой этап соревнований, одержав три победы в трёх матчах. В полуфинале вологжане в четырёх партиях сломили сопротивление команды Новгородской области.

В финале вологжане встретились со сборной Ленинградской области, которая также не потерпела ни одного поражения на турнире до этого. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу ленинградских волейболистов, вологжанам же достались серебряные медали.

В городе металлургов с 4 по 10 марта прошло первенство СЗФО среди девушек 2008-2009 г.р. В турнире приняли участие юные волейболистки из Вологодской, Ленинградской Калининградской, Ярославская, Тверской, Архангельской и Новгородской областей, республик Карелия и Коми.

Сборная Вологодской области заняла 1 место , обыграв все команды и вышла в финал XII летней Спартакиады учащихся, которая состоится летом 2024 года, - сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.

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