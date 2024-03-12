Житель Вологды получил кредит в 1,6 млн рублей по подложным документам

[ Происшествия ]

В Вологде задержан 40-летний местный житель, который подозревается в финансовых махинациях с банковским кредитом.

Как выяснилось, для получения кредита он предоставил в финансовую организацию подложные документы о своих доходах. Об этом стало известно сотрудникам банка после того, как мужчина объявил себя банкротом.  

«В ходе следствия было установлено, что подозреваемый, ранее не судимый 40-летний вологжанин, оформил в банке кредит – 1,6 млн руб. Деньги он взял на ремонт дачи и строительство бани. Несколько месяцев заёмщик исправно рассчитывался по обязательствам, а потом провел процедуру банкротства, однако в банк об этом не сообщил, просто перестал вносить ежемесячные платежи», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На допросе подозреваемый отказался отвечать, где взял поддельные документы о своих доходах.  

По факту мошенничества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет и штраф до 80 тыс. рублей.

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