Более 18 тысяч молодых вологжан впервые проголосуют на выборах президента

Более 18 тысяч вологжан в возрасте от 18 до 23 лет будут впервые голосовать на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.

«Всего в этом году 18 666 молодых жителей Вологды будут впервые голосовать на выборах президента России. Это значимое событие в жизни любого россиянина. Мы хотим, чтобы этот момент остался в памяти молодых избирателей надолго. Поэтому голосующие на выборах президента впервые получат памятные сувениры от избирательной комиссии. Это символически подчеркнет то, как важно, что голос молодежи услышан. При этом неважно, какой формат голосования выбрал молодой избиратель – непосредственно на участке или дистанционное электронное голосование. Символические сувениры получат все», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев.

На избирательном участке портативную колонку вручат сразу после голосования. Те, кто делает выбор дистанционно, могут получить памятный сувенир в территориальной избирательной комиссии (ТИК) по месту своей постоянной прописки с 25 марта по 25 апреля. Если молодой избиратель учится в другом городе и проголосовал через ДЭГ, то необходимо направить родителям письменную доверенность в свободной форме, заверенную учебным заведением. Тогда они в те же сроки смогут получить портативную колонку в ТИК, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Вологде территориальная избирательная комиссия расположена по адресу: ул. Ленина, 2. Для получения колонки с собой необходимо иметь паспорт. Уточнить информацию можно по номеру телефона: (8172) 72-02-10.

Добавим, всего на территории Вологды будут действовать 142 избирательных участка: 128 открытых и 14 закрытых.