Двое жителей Кирилловского округа погибли в военной спецоперации. Оба контрактника перед службой жили в селе Талицы.

Как стало известно, 24 декабря в зоне проведения боевых действий погиб 34-летний Николай Шутов. По информации газеты «Череповецкая истина», Николай родился 6 ноября 1989 года в Харовском районе, а в последнее время жил в селе Талицы. В ноябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны, а спустя примерно месяц погиб на передовой.

14 февраля в боях за село Ягодное Донецкой области погиб уроженец села Талицы Александр Стрелков.

«Александр Геннадьевич родился 15 ноября 1969 года. 30 ноября 2023 года отправился служить по контракту. Он погиб 14 февраля в боях в районе села Ягодное Донецкой области, исполняя воинский долг», — сообщает газета.

Обстоятельства гибели военнослужащих не известны.