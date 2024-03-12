Череповецкие организаторы борделя отделались штрафами

В Череповце вынесен приговор организаторам борделя, который работал под прикрытием массажного салона. На скамейке подсудимых оказались двое непосредственных организаторов притона, а также 8 женщин, работавших там администраторами.

Как ранее сообщалось, бордель действовал в Индустриальном районе Череповца с начала 2022 года по сентябрь 2023 года.

«В заранее арендованном нежилом помещении организаторы сделали ремонт, оборудовали помещение: установили в нем душевые кабины, джакузи и кровати. В другом помещении установили стойку администратора для приема заказов, телефонный аппарат для приема заказов, поставили диван для отдыха клиентов, столик с рекламной продукцией салона - прайс с программами оказания услуг интимного характера», - рассказали в пресс-службе судов области.

Главным организатором борделя следствие считает 38-летнего местного жителя, а его 31-летняя спутница из Вологды числилась заместителем.

Деньги от занятия проституцией распределялись в зависимости от обязанностей. Администраторам платили до 10% от уплаченной клиентами суммы, проститутки получали до 40%, а остальную половину прибыли организаторы оставляли себе. В суде они полностью признали свою вину и заявили ходатайство о рассмотрении дела без судебного разбирательства.