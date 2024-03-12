Юбилейный концерт представит оркестр «Перезвоны» в Вологде

[ Культура ]

25 марта в Вологде пройдет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». Коллектив исполнит «Легенды русского рока», а также свои лучшие произведения, с которыми выступает уже более 10 лет. Мероприятие пройдет в «Русском доме». Начало в 18:30.

Оркестр «Перезвоны» был создан в марте 2014 года в Вологде. Идейным вдохновителем, художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Александр Султаншин – заслуженный работник культуры Вологодской области, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

В репертуар коллектива входят русские народные, классические, эстрадные, джазовые произведения, а также каверы популярных хитов и рок-музыки.

Юбилейный концерт состоится при участии Хоровой капеллы им. В.М.Сергеева города Вологды. Солисты – Алексей Балалаев и Анастасия Федотовская.

Действует Пушкинская карта.

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