Предложение по ужесточению правил получения ВНЖ и гражданства иностранцам выдвинуто в Госдуме

Партия ЛДПР в очередной раз настаивает на безотлагательном решении проблемы незаконных трудовых мигрантов

Только за первые три месяца 2023 года в Россию на заработки приехало 1,3 миллиона человек. При этом глава СКР Александр Бастрыкин указывает на то, что совместные с ФСБ операции раз за разом помогают разоблачать и закрывать незаконные типографии по производству поддельных миграционных документов (в прошлом году таких закрыли пять — они обеспечивали лжепаспортами приезжих с 2020 года). В этой связи президент России Владимир Путин поручал Министерству внутренних дел России применять самые жесткие меры против тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности — вплоть до депортации.

Еще задолго до этих событий, основатель ЛДПР Владимир Жириновский на протяжении всей своей деятельности призывал усилить контроль и миграционную политику, «чтобы мы добились от мигрантов безусловного уважения наших законов, обычаев, культуры регионов, куда они приезжают — это многоплановая, сложная задача».

Теперь уже новый лидер партии Леонид Слуцкий активно выступает за тот же самый жесткий контроль над мигрантами, в частности, на днях он предложил ужесточить правила получения ВНЖ и гражданства иностранцами. Законопроект уже внесен в Государственную Думу РФ. Политик считает, что путь к российскому паспорту должен быть увеличен: для получения вида на жительство предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь и только потом претендовать на гражданство.

Кроме того, глава партии предложил Рособрнадзору подключиться к вопросу мигрантских центров — и провести проверки выдачи сертификатов на знание русского языка иностранным гражданам. По мнению парламентария, необходимо немедленно остановить работу центров, раздающих сертификаты без экзаменов.

«Нужно проверять каждого трудового мигранта. И не фиктивно, как делают во многих «конторках», где стоит только принести деньги и все документы выдадут мгновенно, не проверяя ни знание языка, ни адекватность въезжающего, — заявил политик и отметил, что просьбы о закрытии таких точек торговли документами поступают от граждан из многих регионов. - Мы радушные люди, уважаем гостей, относимся с пониманием. Но раз ты гость — веди себя соответствующе. Не знаешь русский язык? Едешь домой. Совершил правонарушение? Едешь домой. Работаешь нелегально? Едешь домой. Осуждаешь наши традиции, культуру, веру? Едешь домой».

Глава партии предложил гражданам сообщать в приёмные партии, которые есть во всех регионах страны, включая социальные сети, по каким адресам осуществляется приём экзаменов у мигрантов с нарушениями: «Будем отрабатывать, привлекать органы прокуратуры и МВД, чтобы прекратить работу таких «торговцев родиной».

Как опытный международник, политик понимает, попустительство вопросов миграции уже разрушает стабильность многих государств. Начавшийся процесс может стать необратимым. Вопрос миграционной политики требует срочных и жестких законодательных мер.