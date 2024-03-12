В Вологде сотрудница пенсионного фонда назначила сама себе пособия

Инцидент произошел в мае 2022 года, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 39-летняя сотрудница пенсионного фонда направила через «Госуслуги» заявление о назначении ежемесячной выплаты на свою 14-летнюю дочь.

Данная выплата не была положена женщине, так как ее доходы значительно превышают минимальные для выплаты пособия.

Через несколько дней вологжанка взяла в работу свое же заявление. Женщина вручную занизила доходы семьи, исключив ряд ранее назначенных пособий. После этого она подготовила проект решения о назначении себе выплаты и направила на подпись руководителю.

Уже в конце мая 2022 года сотрудница ПФР получила выплату за 2 месяца в размере 12 398 рублей. Однако о ее правонарушении сразу узнали.

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения». На суде она не признала вину, заявив, что ошиблась в расчетах, а программа дала сбой.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, так как женщина растит малолетнего ребенка. К тому же, она полностью возместила материальный ущерб. При этом минимальное наказание по этой статье – штраф в размере 100 тысяч рублей.