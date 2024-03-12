Сегмент CLT в российском домостроении расценивают как самый перспективный

Одним из ключевых драйверов для отрасли деревянного домостроения является государственный курс на развитие экономики замкнутого цикла. В этой концепции лесные ресурсы выступают как альтернатива материалам из ископаемого углеводородного сырья. Лесная продукция уже широко используется в строительстве, химической и текстильной промышленности, целлюлозно-бумажном производстве и при выпуске биотоплива. При этом, как показывают новейшие российские и зарубежные исследования, спектр применения продукции ЛПК может значительно расшириться в ближайшие десятилетия. В настоящее время научные исследования направлены на получение современных материалов на основе древесной пены, гликолей, биопластика, лигнина, клеев и композитов из древесины.

«Научные исследования и опыты выведут отрасль на более интенсивный путь развития, помогут преодолеть экстенсивные методы развития предприятий. Одновременно это уход от сырьевой направленности экономики в целом, наращивание импортозамещения по целому ряду отраслей, концентрация на более глубоком переделе лесосырья, становление инновационного пути развития», - считает Надежда Рязанцева.

Доля деревянного домостроения неуклонно растёт

Одна из ключевых задач отрасли деревянного домостроения – увеличить долю в общем объеме строительства жилых и нежилых домов, в том числе многоэтажных. И такая динамика уже прослеживается. Учитывая превосходную энергоэффективность и высокие теплосберегающие свойства современных стройматериалов из дерева, потенциал роста имеет под собой объективные предпосылки. Так, согласно данным за 2023 год, в России доля деревянного домостроения в малоэтажном строительстве составляет 32%, по строительной отрасли в целом – 16,4%. Аналогичные показатели в развитых экономиках мира, например, в Германии, достигают 54% и 21%, в Японии – 60% и 58%, в США – 90% и 40%, соответственно. При этом в 2022 году доля деревянного домостроения в сегменте малоэтажного строительства в России находилась на отметке 17,5%, но уже по итогам 2024 года аналитики предвещают рост этого показателя до 24,5%.

«В общей структуре деревянного домостроения в России 56,8% построек выполнено с опорой на каркасные технологии, 17,5% - массив, 14% - SIP-панели, 5,5% - клееные деревянные конструкции и CLT, 4,3% - каркасно-панельные и модульные, 1,9% - фахверк. Низкая исходная база по CLT-панелям, их высокие конкурентные преимущества, сопоставимость свойств с железобетоном позволяют прогнозировать эффективность ставок именно на эту технологию в будущем», - уверена Надежда Рязанцева.

На общем фоне схожих технологий CLT отличают эстетичность архитектурных форм и фактур, высокое качество готового жилья, благоприятный для человека микроклимат в помещениях. CLT можно успешно комбинировать с другими материалами – клееным брусом, сталью, бетоном и стеклом, максимально задействуя гибридные технологии в строительстве. Среди явных преимуществ также доказанная безопасность CLT-конструкций: испытания показывают, что при своей относительной легкости они прекрасно выдерживают статические и динамические нагрузки, обладают высокой пожаробезопасностью, огнестойкостью, сейсмоустойчивостью и повышенной энергоэффективностью благодаря отсутствию в том числе «мостиков холода». С точки зрения застройщика применение CLT позволяет значительно сократить срок оборота капитала, что достигается за счет быстроты монтажа в любое время года малыми бригадами и при минимальном количестве строительной техники. При этом стройка идет с минимальным количеством шума и практически без строительного мусора. Готовые конструкции из CLT характеризует отсутствие усадки или деформации.