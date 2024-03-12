Самогонный аппарат привел к пожару в Череповце

[ Происшествия ]

О возгорании в доме №22 на улице Городецкой в Череповце стало известно вчера около 15 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Пожар начался на кухне в двухкомнатной квартире на 8-м этаже. 54-летний собственник оставил на плите самогонный аппарат и уснул в соседней комнате. Когда он проснулся от запаха дыма, обнаружил, что кухонный гарнитур горит.

Пожарным удалось потушить огонь на площади 3 квадратных метра. Мебель, техника и внутренняя отделка получили повреждения. Хозяин квартиры не пострадал.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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