Вологда готовится к температурным качелям

Власти Вологды готовятся к температурным качелям и возможным первым подтоплениям. Как прогнозируют вологодские синоптики, к концу недели ожидаются устойчивые положительные температуры как в дневное, так и в ночное время. Как следствие – снег на городских улицах начнет быстро таять.

По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, с последствиями подтоплений будут разбираться 27 бригад коммунальщиков, которые сейчас занимаются очисткой дождеприемных решеток, отогревают колодцы, водоотводные и водопропускные трубы, а также делают штробы в ледяных обочинах.

«На ежедневном контроле 75 мест, где возможны подтопления. Кроме того, специалисты мониторят и отрабатывают заявки вологжан, поступающие через ЕДДС, социальные сети, телефоны аварийных служб. За придомовые территории ответственность несут управляющие компании и ТСЖ», - написал Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

Мэр также напомнил, что сообщить о подтоплениях вологжане могут в Единую диспетчерскую службу по телефону 72-35-53, в городской call-центр по номеру 8 800 302-16-17 или через сервис «Вологда в порядке».