В школе №8 в Вологде начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт школы №8 начался со здания по улице Мира, где размещаются начальные классы. Ремонт учебного заведения проходит по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

«Начали с корпуса, который был построен в 40-х годах прошлого века. Пока идет учебный процесс, строители задействованы на тех видах работ, которые не мешают детям. Основной ремонт начнется после мартовских каникул. На четвертую четверть ученики 3-х, 4-х классов будут перемещены в ближайшие детские сады, родители уже посмотрели их и остались довольны. Остальные ребята будут распределены в своем учебном заведении, часть будут временно переведены на вторую смену», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В настоящий момент ведутся работы по демонтажу полов в спортзале и соседних помещениях, а также прокладке инженерных сетей. Кроме того, в планах отремонтировать кровлю над спортзалом и помещениями старших классов. На объекте работают 28 специалистов подрядной организации.

В двух зданиях школы сейчас обучаются более 1400 детей. Строители проведут внутреннюю отделку, кровельные работы, обновят фасад, инженерные сети (отопление, водоснабжение, канализация, электрика), заменят оконные и дверные блоки, проведут благоустройство. На эти цели выделены средства из федерального, областного и городского бюджетов.