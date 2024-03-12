15 дорогих кукол украл вологжанин из магазина детских товаров

В вологодском магазине товаров для детей бывший работник торговой точки украл 15 дорогих кукол и продал их на сайте бесплатных объявлений.

По словам сотрудников пресс-службы регионального УМВД, о краже стало известно от работника торговой точки, который заявил о краже в полицию. Мужчина рассказал, что после просмотра камер видеонаблюдения установлен факт кражи 15 кукол общей стоимостью в 63 000 рублей.

«Во время беседы с персоналом полицейские установили, что злоумышленником является бывший сотрудник торговой точки. Уже через пару часов он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина 1988 г.р. признался в содеянном», - уточнили в полиции.

Задержанный рассказал, что украл кукол, когда его в очередной раз попросили подменить продавца. Он вынес кукол из торгового центра, а затем позвонил своему знакомому и попросил отвезти товар к нему домой.

В тот же вечер он выставил объявление о продаже кукол на сайте бесплатных объявлений и в общей сложности выручил за украденные игрушки 28 000 рублей. Деньги подозреваемый успел потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.