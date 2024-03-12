6 медалей завоевали вологодские спортсмены на чемпионате России по ездовому спорту

6 медалей завоевали вологодские спортсмены на домашнем чемпионате России по ездовому спорту, который прошёл в минувшие выходные в Череповецком районе.

Всего на базе Центра лыжного спорта «Карпово», на главных стартах зимнего сезона собрались представители 20 регионов – от Камчатки до Москвы.

Вологодские гонщики завоевали 6 медалей, среди которых 4 золота и 2 серебра. Михаил Сидоров одержал победу в общем зачете в дисциплине «нарта, 6 собак».

На индивидуальных дистанциях золотые медали завоевали Дмитрий Дьячков (дисциплина «нарта 6 собак СЕС 1, Сергей Фурсов (дисциплина «нарта 4 собаки СЕС 1) и Василиса Сидорова, (дисциплина «нарта 2 собаки» юниоры СЕС 1.