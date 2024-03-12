Крупное ДТП с участием премиальной иномарки произошло вчера в Вологде

Крупная авария с участием трех автомобилей произошла накануне в Вологде. По информации местных Telegram-каналов, авария случилась около 20.00 на площади Чайковского.

Со слов очевидцев, автомобиль Renault Logan, за рулем которого была 64-летняя женщина, остановился на светофоре, чтобы повернуть налево к супермаркету «Макси».

В это время в заднюю правую часть Логана на большой скорости въехал автомобиль Infiniti, которым управлял 39-летний мужчина. После удара Infiniti сначала отбросило на Chevrolet Lacetti, а затем «японец» влетел в столб.

По предварительным данным, травмы в аварии получил водитель Infiniti. С места аварии он был доставлен в больницу.