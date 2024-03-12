Житель Сокола незаконно получил 7 млн рублей на закупку крупного рогатого скота

В Соколе местная полиция установила фат незаконного получения субсидии в размере 7,2 млн рублей на фиктивные закупки крупного рогатого скота.

«Как выяснили оперативники, в 2016 году мужчина 1978 г.р. предоставил в государственное учреждение заявление о включении в число участников долгосрочной целевой программы, направленной на развитие животноводческих ферм. Приложив заведомо ложные документы о фиктивных закупках крупного рогатого скота, мужчина получил 7 миллионов 205 тысяч рублей в виде субсидии», - уточнили в региональном УМВД.

По факту получения субсидии возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество при получении выплат. Санкции статьи предусматривают до 10 лишения свободы.