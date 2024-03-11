В Вологде откроют более 80 волонтерских пунктов для голосования за объекты благоустройства

С 15 по 17 марта пройдет голосование по выбору объектов благоустройства на 2025 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда. Поддержать одну из локаций можно будет на волонтерских пунктах в разных районах города.

Вологда представила на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» 18 общественных пространств в разных частях города. Отдать свой голос за территорию можно будет с 15 по 17 марта на волонтерских пунктах. Чтобы поддержать общественное пространство, нужно обратиться к волонтеру проекта ФКГС, который поможет проголосовать через специальное волонтерское приложение. Из представленного списка территорий можно отметить только одно. Пространство, которое получит наибольшую поддержку жителей, и благоустроят в 2025 году.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется в Вологде с 2018 года. В его рамках за последние годы благоустроили бульвар Пирогова (2020 г.), Рождественский парк (2021 г.), Осановскую рощу (2021 г., 1-ая очередь), парк Ветеранов (2022 г., 1-ая очередь), Затоновский берег (2022 г.). В этом году будет благоустроена площадь Бабушкина.