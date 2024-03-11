Возвращение прямых выборов мэров в Вологде и цветы для Сталина: что предлагают кандидаты в президенты

Уже на этой неделе вологжане, как и жители других регионов России, будут выбирать президента. Голосование пройдёт 15–17 марта. В нём участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и представитель КПРФ Николай Харитонов.

Последняя неделя перед выборами запомнилась яркими высказываниями кандидатов. Мы проанализировали, чем они занимались накануне выборов.

Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Этот пункт ранее вошёл в его предвыборную программу.

Сейчас в большинстве городов России мэров назначают депутаты городских советов с помощью специального конкурса. Владислав Даванков уверен, что эта система показала свою неэффективность. Прямое голосование поможет улучшить качество управления городами.

Ранее Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект, который даёт людям возможность отправить мэра или других чиновников в отставку.

«Для этого не нужно печатать бюллетени и подключать избирком. Достаточно провести голосование жителей на Госуслугах. И если больше половины за отставку, мнение людей должно быть решающим», — уверен Владислав Даванков.

Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. В своём выступлении он сделал акцент на СВО.

«Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне», — заявил Владимир Путин.

Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале резко ответил президенту Франции Макрону. Тот допустил введение французских войск на Украину.

«Видимо, не справившись с ролью Наполеона (предложение Макрона о направлении европейских войск для борьбы с Москвой отвергли Берлин, Лондон, Рим, Прага и даже Польша), он вынужден довольствоваться ролью Гапона, самонадеянно заявившего однажды: «А разве Гапон не может стать Наполеоном?». Не может!» — считает Леонид Слуцкий.

Николай Харитонов возложил цветы к памятнику Сталину, а также провёл встречу с представителями движения «Русский лад».