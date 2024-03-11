Вологодская спортсменка взяла бронзу первенства СЗФО по настольному теннису

[ Спорт ]

Вологжанка Анастасия Волкова стал бронзовым призером первенства Северо-Западного федерального округа по настольному теннису.

Соревнования прошли в Архангельске с 5 по 9 марта. В них приняли участие юноши и девушки до 16 лет из 8 субъектов РФ - Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, республик Коми и Карелия.

Сборная Вологодской области была представлена теннисистами вологодского клуба «Сфера» и мастерами малой ракетки из Череповца.

Лучший результат среди вологодских спортсменок показала Анастасия Волкова (тренер Волков А.), одержав в сетке I Финала пять из семи побед, завоевав бронзовую награду первенства.

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