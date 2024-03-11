Более 150 молодых вологжан заявились на участие в проекте «Команда мэра 6.0»

В Вологде завершился прием заявок на участие в кадровом проекте «Команда мэра 6.0». В этом году в нем примут участие более 150 представителей активной молодежи.

«Конкурс направлен на формирование команды социально активных и целеустремленных молодых людей, вовлечение вологжан в работу, направленную на развитие города. Его участниками традиционно становятся школьники от 14 лет, студенты и работающая молодежь до 40 лет включительно. Проект очень востребован у молодежи, он помогает раскрывать свои лидерские качества, учит работать в команде, а самое главное – позволяет изнутри узнать, что представляет собой работа в органах власти. Итоги конкурса будут подведены в мае. Победителей определят после ряда заданий, в частности, собеседования в администрации Вологды, наших подведомственных учреждениях, а также с депутатами. Лучшие участники проекта «Команда мэра» войдут в кадровый резерв администрации Вологды», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

После рассмотрения заявок комиссией вологжан ждет тестирование на общую эрудицию, способности и потенциал. В этом году для участников конкурсного проекта «Команда Мэра 6.0» разработан специальный чек-лист. Каждый конкурсант обязан выполнить все задания. В частности, ребятам предстоит опубликовать пост-знакомство на тему: «Почему я участвую в проекте «Команда Мэра», сопроводив хештегом #явкомандемэра35. Также нужно будет посетить занятия «Школы молодого политика» и занятие по основам проектной деятельности, принять участие в организации Международного экологического форума в Вологде.

Также участникам предстоит разработать собственный проект. Для этого ребята объединятся в команды по месту стажировки в департаментах и управлениях и будут заниматься его созданием.

Напомним, проект «Команда мэра» реализуется в Вологде с 2019 года. За эти годы в нем приняли участие более 600 человек.