В Кириллове отменили массовый спуск в купальниках на Ципиной горе

В Кириллове отменен массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, который ежегодно проводился на Цыпиной горе. Массовый спуск, который ежегодно завершал зимний сезон, должен был состояться 16 марта.

Администраторы группы «Цыпина гора» в соцсетях объясняют свое решение «происходящими событиями».

«Нам непросто было прийти к этому решению, но в связи с происходящими событиями лучшее решение – перенести мероприятие. Мы уважаем моральные ценности нашей страны и особенно сейчас не хотим вызвать недопонимание со стороны гостей и сохранить безопасность информационного пространства», - говорится в сообщении.

Руководство комплекса «Цыпина гора» выразило надежду, что мероприятие обязательно пройдет в 2025 году.