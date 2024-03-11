Шесть «черных» лесорубов подозреваются в вырубке леса на 700 млн рублей

Прокуратура Вологодской области готовит для передачи в суд уголовное дело оп вырубке леса в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

«По версии следствия, в период с 2015 года по 2018 год обвиняемые без разрешительных документов, используя наемных работников, неосведомленных об их преступной деятельности, произвели незаконную рубку лесных насаждений с земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Череповецкого района, общий объем которых превысил 150 тыс. куб. метров», - рассказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, общий ущерб от действий «черных» лесорубов составил свыше 700 млн рублей. Вырубленная древесина продавалась через подставные фирмы. Также лесорубы подозреваются в хищении 1 млн рублей у предпринимателя, с которым были заключены договоры в сфере предпринимательства.

Уголовное дело в отношении членов группы было возбуждено по статьям за незаконную рубку древесины в особо крупном размере, приобретение и перевозка незаконно заготовленной древесины, а также легализация имущества, приобретенного в результате преступной деятельности.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд.