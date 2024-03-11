День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Вологодчины

Единый день открытых дверей «Будущее начинается сегодня» пройдет 14 марта. Более 2000 школьников региона примут в нем участие.

«Приглашаю школьников 7-11 классов и их родителей посетить Единый день открытых дверей. Это возможность «примерить» профессию на себя, познакомиться с профессиональными образовательными организациями и потенциальными работодателями. Ребят и их родителей ждут экскурсии в современные лаборатории и мастерские колледжей и техникумов, профессиональные пробы и мастер-классы по востребованным в регионе профессиям, а также встречи с представителями ведущих предприятий», – рассказал заместитель Губернатора области Александр Ершов.

Школьники и их родители узнают о направлениях подготовки, инфраструктуре, материально-технической базой образовательных учреждений, а также о проектах и мероприятиях для студентов.

Также под руководством наставников ребята попробуют себя в различных профессиях, отвечающих запросам регионального рынка труда, и оценят, насколько им интересные задачи, которые решают специалисты той или иной сферы.

Кроме того, в техникумах и колледжах состоятся родительские собрания, на которых расскажут о преимуществах обучения.