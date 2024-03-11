Три вологодские силачки обновили шесть рекордов Вологодской области

Бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу стала Юлия Бахвалова. Соревнования прошли в Обнинске с 5 по 10 марта. За звание чемпиона страны боролись свыше 130 сильнейших спортсменов из 42 регионов.

Вологодскую область представляли пауэрлифтеры из Череповца и Шексны - Юлия Бахвалова, Алина Удальцова и Олеся Бутусова.

Юлия Бахвалова завоевала бронзовую медаль в троеборье в весовой категории до 63 кг с результатом 505 кг (приседания – 202,5 кг; жим лёжа – 110 кг; тяга становая – 192,5 кг). Спортсменка установила два рекорда Вологодской области: в приседаниях и жиме лёжа.

Олеся Бутусова установила 3 рекорда Вологодской области: в приседании - 185 кг, в жиме лёжа - 130 кг и сумме троеборья 487,5 кг, сделав 8 из 9 успешных подходов. В итоге спортсменка завоевала 4-е место в весовой категории 76 кг.

Алина Удальцова выполнила норматив Мастера спорта Международного класса, а также установила рекорд области в приседании - 167,5 кг среди спортсменок в весовой категории до 52 кг.