Череповецкий офицер погиб в зоне СВО

[ Общество ]

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель деревни Коротово Череповецкого района Сергей Марков.

Сообщается, что череповчанин достаточно долго находился на передовой и в октябре прошлого года получил звание младшего лейтенанта.

Также летом 2023 года Сергей был награжден медалью «За боевые отличия».

Знакомые погибшего офицера выражают соболезнования его жене и дочкам.

«Серёга, ты в наших сердцах. Ты был классным другом и одноклассником...», - пишут одноклассники Сергея в комментариях.

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