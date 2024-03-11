Череповецкий офицер погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель деревни Коротово Череповецкого района Сергей Марков.
Сообщается, что череповчанин достаточно долго находился на передовой и в октябре прошлого года получил звание младшего лейтенанта.
Также летом 2023 года Сергей был награжден медалью «За боевые отличия».
Знакомые погибшего офицера выражают соболезнования его жене и дочкам.
«Серёга, ты в наших сердцах. Ты был классным другом и одноклассником...», - пишут одноклассники Сергея в комментариях.